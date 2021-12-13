İbrahim Erkal'a Kocaelispor-BB Erzurumspor maçında 'Canısı' saygısızlığı! Küfürler uçuştu
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor sahasında BB Erzurumspor'u misafir etti. Maçın devre arasında 2017 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın sevilen "Canısı" şarkısı yüzünden kavga çıktı. Edilen küfür sonrası İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, isyan etti.
Kocaelispor sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştığı maçın devre arasında vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın sevilen "Canısı" şarkısı yüzünden çıkan kavgada küfürler havada uçuştu. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti. Filiz Erkal, 'Rahmetli eşime yapılan bu saygısızlık beni çok üzdü' dedi.
Kocaelispor ile Erzurumspor maçında İbrahim Erkal yüzünden kavga çıkmıştı. Maçın devre arasında İbrahim Erkal'ın 'Canısı' şarkısı çalınca, bazı taraftarların tepki gösterdiği iddia edilmişti. Ünlü sanatçıya edilen küfür sonrası Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti.
"Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum"
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:
"Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü... Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum.
"Sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız"
Tabii ki sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Bir şey yaparken düşünün ailesini, çocuklarını, sevenlerini empati yapın.