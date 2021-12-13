İbrahim Erkal'a Kocaelispor-BB Erzurumspor maçında 'Canısı' saygısızlığı! Küfürler uçuştu

"Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum"

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu sözleri kullandı:

"Rahmetli eşime yapılan saygısızlık beni çok üzdü... Kocaelispor taraftarı ölmüş insandan ne istemiş olabilirsiniz acaba çok merak ediyorum.