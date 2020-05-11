İbrahim Erkal unutulmadı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile anıldı
2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ı, Erzurumlu sanatçılar, vefatının 3. yılında "Sen aldırma" şarkısı ile andı.
3 sene önce beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal, yaşam mücadelesini kaybetmiş, sevenlerini hüzne boğmuştu. Hayatını kaybetmesinin 3. ölüm yıl dönümünde ise usta sanatçı unutulmadı.
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11 Erzurumlu sanatçı, usta sanatçı İbrahim Erkal'ı ölümünün 3. yıl dönümünde 'Sen aldırma' şarkısına hazırladıkları video ile andı.
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Erzurumlular Sosyal Medya Platformu editörleri tarafından hazırlanan video klipte 11 sanatçı Erkal'ın " Sen Aldırma" adlı şarkısını seslendirdi.
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Sosyal medyada paylaşılan video klip kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından ilgi gördü ve paylaşıldı.
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