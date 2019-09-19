İbrahim Büyükak kaza yaptı eşi Nurdan Beşen'i beklerken duvara çarptı
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ünlenmesinin ardından çeşitli yapımlarla adından söz ettiren İbrahim Büyükak, geçtiğimiz yıl evlendiği Nurdan Beşen'i aracında beklediği sırada kaza yaptı.
Şu sıralar ÇGHB'den rol arkadaşı olan Büşra Pekin ile yeni filmi için kameraların karşısına geçen İbrahim Büyükak, Etiler'de talihsiz bir kaza geçirdi. Eşini alışveriş için aracından indiren Büyükak, aracını ters yöne döndürmeye çalıştığı sırada duvara çarptı.
Lüks cipini duvara vuran Büyükak’ın aracının son durumunu incelediği sıradaki halleri kameralara yansıdı. Kaza sonrası muhabirlere dönen Büyükak, ”Eşimi bekliyorum, onu beklerken arabayı da sürttük" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Büyükak, Büyükak, yeni filminin çekimlerine başladıklarını bugün izinli olduğunu ve izinli olduğu günü de eşine ayırdığını söyledi. Çekimler hakkında konuşan Büyükak, şu ifadelere yer verdi;
Nurdan bu duruma alıştı: "Sabahın altısında falan kalkıyorum, akşam eve gelmem dokuzu buluyor bir iki saat sonra uykuya dalıyorum halim kalmıyor Nurdan’da bu duruma alıştı zaten"