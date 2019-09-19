İbrahim Büyükak kaza yaptı eşi Nurdan Beşen'i beklerken duvara çarptı

Şu sıralar ÇGHB'den rol arkadaşı olan Büşra Pekin ile yeni filmi için kameraların karşısına geçen İbrahim Büyükak, Etiler'de talihsiz bir kaza geçirdi. Eşini alışveriş için aracından indiren Büyükak, aracını ters yöne döndürmeye çalıştığı sırada duvara çarptı.