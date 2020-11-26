İbo Show'un yeni konuğu bomba bir isim Mehmet Ali Erbil için bakın ne yaptı
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programına Mehmet Ali Erbil konuk olacak. Çekimler için stüdyo ortamından çıkıldı.
Televizyon ekranlarına 9 sene boyunca ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlısesi 'Çok özledim' diyerek geri döndü. İbo Show'un Star TV'de yayımlanmaya başlamasıyla hayranları da büyük bir heyecan yaşadı. Birbirinden ünlü isimleri programında ağırlayan Tatlıses'in bu haftaki konuğu ise oldukça sürpriz biri isim Mehmet Ali Erbil,
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in İbo Show programına konuk olacak. Evinde tedavisine devam eden şovmenin ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.
Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.
Öte yandan kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, herkes tarafından merak edilir oldu. Koronavirüs salgını ve tedavi süreci sebebiyle evden çıkamayan Erbil'in son halini ve sağlık durumunu kızı paylaştı.