İbo Show'un finalinde Mahmut Tuncer var Mehmet Ali Erbil sürprizi de sevindirdi
Mahmut Tuncer, sözünü çiğnedi İbo Show'a konuk oldu. Mehmet Ali Erbil sürprizi de izleyiciyi sevindirdi.
İbrahim Tatlıses'in 9 senelik aranın ardından Star TV ekranlarında yeniden sunmaya başladığı İbo Show'da sona gelindi. Önümüzdeki cumartesi günü İbo Show final bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Seyirciyi sevindiren birbirinden ünlü isimler de final bölümünde konuk oldu.
İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve daha önce programa gitmeyeceğini söyleyen Mahmut Tuncer'in İbo Show'un sezon finali bölümüne konuk oldu.
Uzun bir süre sağlık sorunları yaşayan şimdilerde yeniden sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil de İbo Show'da olacak.
Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra Gülben Ergen ve Özgür Alter de İbo Show'a geldi.