İbo Show'da sürpriz performans! Yıldız Tilbe'nin dansı geceye damga vurdu
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un Yılbaşı programında gecenin en çok konuşulan anı Yıldız Tilbe'nin dansı oldu. Sahneye çıkan Tilbe, sergilediği sıra dışı figürlerle izleyicileri güldürürken, Tatlıses de kahkahalarını tutmakta zorlandı.
İbo Show Yılbaşı programında Yıldız Tilbe'nin sergilediği eğlenceli dans, stüdyoda kahkahalara neden oldu. İbrahim Tatlıses'in gülmekten kendini alamadığı anlar geceye damga vurdu.
İbo Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Yıldız Tilbe, sergilediği kendine has dansıyla sosyal medyada yayılan video paylaşım rekoru kırdı.
YILDI TİLBE'NİN DANSI İBRAHİM TATLISES'İ GÜLDÜRDÜ
Şarkı aralarında müziğin ritmine kapılarak ilginç figürler sergileyen ünlü sanatçı, stüdyodakilere ve ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı.
