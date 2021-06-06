İbo Show'da Mahmut Tuncer İbrahim Tatlıses'e söylediğiyle olay! 'İyi ki küs kalmışız'
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a Mahmut Tuncer ve Mehmet Ali Erbil damga vurdu. Tuncer'in şakayla karışık söylediği sözler dikkat çekti.
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a dün akşam Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Mahmut Tuncer, Özgür Alter ve Aydemir Akbaş konuk oldu. Mahmut Tuncer, ''Çağırsa da gitmem'' diyerek kendi sözünü çiğnedi ve İbo Show'a katıldı. Programda para muhabbeti herkesi kırdı geçirdi.
Mehmet Ali Erbil, programın sonlarına doğru Mahmut Tuncer'in "Bir uzun havanın arkasına türkü bağlayalım benim bölümüm bitsin" sözleri üzerine isyan etti.
Erbil, "Başlayacağım uzun havana. Bu gece uzun havalar bitmedi. Ben de söylerim, kimse kalmaz burada" diyerek programdakilere tatlı bir tehditte bulundu. Bunun üzerine Mahmut Tuncer, Erbil'i 100 lira vererek susturdu.
İbrahim Tatlıses de "Oğlum Ahmet'in o para" diyerek araya girdi. Tatlıses'in sözleri üzerine şaşkına dönen Tuncer ise "İyi ki senle küs kalmışız" esprisiyle ekran başındakileri kahkahaya boğdu.