İbo Show'da Kurtlar Vadisi Polat Alemdar'dan bomba şarkı Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi
İbo Show'a konuk olan Necati Şaşmaz hem şarkı söyleyerek izleyicileri şaşırttı hem de yeni dizi müjdesi verdi.
Yıllar önce final yapmasına rğmen tekrarları hala izlenen Kurtlar Vadisi ile özdeşleşmiş 'Polat Alemdar' başrolüne hayat vermiş olan Necati Şaşmaz, İbo Show'a konuk oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Necati Şaşmaz, İbrahim Tatlıses'in programında İmparator lakaplı şarkıcıyla hem 'Dağlar Dağımdır Benim' türküsüyle izleyicileri şaşırttı hem de yeni bir diziye başlayacağı yönünde uzun süredir haber bekleyen sevenlerine müjde verdi.
Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show'a konuk oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve Star TV'de yayınlanan İbo Show'un son bölümüne Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, oryantal Didem ve Şafak Sezer konuk oldu.
Necati Şaşmaz yeni dizi projesiyle geliyor: Tatlıses ile düet yapan Şaşmaz, yeni dizi projesinden de bahsederken "Bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.
Necati Şaşmaz, eğlenceli anların yaşandığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses ile "Dağlar dağımdır benim" türküsünde düet yaptı.