İbo Show'da kriz çıkarmıştı! Ayşe Mine'den kötü haber geldi: Yapılacak bir şey yok
Geçtiğimiz aylarda katıldığı İbo Show programında açıklamalarıyla gündem olan Ayşe Mine 'yapılacak bir şey yok' deyip kötü haberi verdi.
Şubat ayında İbo Show programına katılan 60 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine'den kötü haber geldi. Mine sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf takipçilerini üzdü.
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60 yaşındaki sanatçı, uzun zamandır süren ağrıları nedeniyle doktora başvurduğunu belirtti.
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Mine "Ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart..." dedi.
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Usta sanatçının hastaneden paylaştığı fotoğrafı yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
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