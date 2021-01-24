İbo Show Survivor reytinglerde hüsrana uğradı! Zirveye bakın kim yerleşti
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları seyirci televizyon ekranlarına kilitleniyor. Reyting sonuçlarında İbo Show ve Survivor hüsrana uğradı.
Dokuz yıl sonra 'İbo Show' programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, programının tutmasının ardından Star TV yönetimi ile 13 bölümlük bir anlaşma daha yapmıştı. Yeni yılın ilk haftalarında İbo Show beklenen reytingi sağlayamadı.
9 Ocak'ta yeni sezonuyla ekrana gelen Survivor 2021'de önceki yıllara göre reyting performansı geride kaldı. Geçtiğimiz yıllarda yayınlandığı günlerde zirveyi kaptırmayan Survivor bu yıl zirve mücadelesine başarılı olamadı.
İşte Cumartesi reyting sonuçları...
10 - Ana Haber (Kanal D)
9 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk Özet (Show TV)