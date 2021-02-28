İbo Show Survivor çakıldı Kuzey Yıldızı Kardeşlerim'e fark attı! Zirve bakın kimin
27 Şubat 2021'in reyting sonuçları İbo Show Survivor'u hüsrana uğrattı. Zirve yarışında ise Kuzey Yıldızı ve Kardeşlerim'e fark atıp zirveye yerleşen dizi ise şaşırttı.
Kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim reytinglerde 2. bölümüyle ortalığı karıştırdı. Reyting tablosunu tepetaklak eden dizi çoğu programı yerinden etti.
Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından eleme oyunun oynandığı bölümde heyecan doruk seviyeye ulaştı. Konseyde eleme adayının da belirlendiği bölümde Survivor beklenen reytinglere ulaşamayıp adeta çakıldı.
Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya konuk olduğu İbo Show reytinglerde hüsrana uğradı. Reytinglerde yükseliş gösteremeyen program haftalardır aynı sırada çakılı kaldı.
Ruslardan çaldığı saat ile kaçan Ivanka'nın peşine düşen mafya gençlerin evini bastığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde reytinglerde düşüşe geçti. Sevilen dizi yerini zirve yarışına yeni dahil olan diziye kaptırdı.
İşte cumartesi günü reytingleri...