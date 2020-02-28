İblib şehitlerinin isimleri belli oluyor! Şehitlerin kimlikleri ve memleketleri
İDLİB şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu. Ailelerine haber verilen şehitlerin isimleri kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte şu ana kadar açıklanan şehit isimleri ve memleketleri:
Türkiye son yılların en acı olayıyla sarsıldı. İdlib'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Şehit haberlerine ilişkin son dakika açıklamayı Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı. İlk açıklamada 9 olan şehit sayısı hızla arttı ve 33'e yükseldi. Çok sayıda askerimiz de yaralı. İdlib şehitlerinin isimleri ailelerine haber verildikçe açıklanıyor. Şu ana kadar ismi ve memleketi açıklanan şehitlerimiz ve yarım kalan hikayeleri şöyle:
Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24) / Mersin
İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel 24 yaşındaydı. İbrahim Tüzel'in Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.
Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) / Antalya
İdlib şehitlerinden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz 23 yaşındaydı.