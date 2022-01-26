İBB'nin kar küreme aracı devrilmişti Sürücüsü alkollü çıktı!
İstanbul'da yaşanan kar yağışında yolu temizlemek için görevlendirilen ancak Kadıköy'de devrilen, İBB’ye bağlı kar küreme aracının sürücüsü alkollü çıktı.
Kadıköy D-100 Karayolu'nda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı kayganlaşan yolda devrildi.
Kaza yapan kar küreme aracının sürücüsünün yapılan kan tahlillerinde alkollü olduğu belirlendi.
Kaza geçtiğimiz cuma günü saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma yapan Serenat Küçük'ün kullandığı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.