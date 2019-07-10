İBB'den İstanbullulara kritik uyarı! Sağanak yağmur gök gürültüsüyle beraber geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, saat 18.00'den sonra Çatalca, Silivri ve şehrin batı bölgelerinde, perşembe sabahından itibaren ise tüm İstanbul genelinde fırtına ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli yağmurların beklendiği söylendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akşamüstü 18.00'den itibaren etkisini gösterecek, gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. İBB'den gelen İstanbul'daki sağanak yağış açıklaması şu şekilde yer aldı:
''Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur, şimşek, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli bugün Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girdi.
İstanbul, güne Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer ve Beykoz gibi kuzey bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer yerlerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile başladı.
Saat 18.00'den itibaren dikkat!
Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların saat 18.00'den itibaren Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde etkili olacağı, Perşembe sabah (05.00) saatlerinden itibaren şehir geneline yayılarak fırtına (40-75km/s) ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.