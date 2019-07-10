İBB'den İstanbullulara kritik uyarı! Sağanak yağmur gök gürültüsüyle beraber geliyor!

Saat 18.00'den itibaren dikkat!

Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların saat 18.00'den itibaren Çatalca ve Silivri gibi batı bölgelerinde etkili olacağı, Perşembe sabah (05.00) saatlerinden itibaren şehir geneline yayılarak fırtına (40-75km/s) ve gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.