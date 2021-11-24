İBB tramvayında 'kaka kumpası' kurulan Boji'yi Demet Akalın sahiplenmek istiyor
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstanbul’un simgelerinden biri haline gelen ve geçtiğimiz günlerde uğradığı 'kaka kumpası'yla dünya basınında da geniş yer bulan Boji'yi sahiplenmek istediğini açıkladı.
Sosyal medyada fenomen haline gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesine aldığı Boji isimli sokak köpeğinin, tramvaya tuvaletini yaptığı iddia edilmişti. İBB Sözcüsü Murat Ongun, iddiaların ardından olayın gerçekleştiği öne sürülen tramvaydaki kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde bir yolcunun eliyle, dışkıyı tramvaya yerleştirdiği ortaya çıktı.
"Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz"
Ongun ardından, "Bunca spekülasyondan sonra Boji'nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Ben hemen talibim"
Ongun'un çağrısına Demet Akalın'dan yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından, "Ben hemen talibim" açıklamasını yaptı.
Demet Akalın'ın bu paylaşımı sosyal medyada adeta ayakta alkışlandı.