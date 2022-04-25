İBB etrafını kapatıp bakıma aldı Boğa Heykeli yine kurtulamadı

Bariyerleri aşıp Boğa Heykeli’nin üzerine çıktı

Öte yandan geçtiğimiz gün çalışmalarına başlanan ve ekipler tarafında çevreye asılan uyarı yazılarına rağmen bazı vatandaşlar, bariyerleri aşarak bakım çalışması yapılan alana girdi.