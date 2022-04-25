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İBB etrafını kapatıp bakıma aldı Boğa Heykeli yine kurtulamadı

İBB etrafını kapatıp bakıma aldı Boğa Heykeli yine kurtulamadı

Kadıköy’de bir genç, tahrip edildiği gerekçesiyle bakıma alınan Boğa Heykeli’nin üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Görevlinin gelmesiyle genç vatandaş aşağıya indirildi. Çevredekiler ise duruma tepki gösterdi.

İBB etrafını kapatıp bakıma aldı Boğa Heykeli yine kurtulamadı

Kadıköy Boğa Heykeli’nin boynuz ve sırt kısmında aşınma meydana gelmiş. Kimliği belirsiz kişilerce heykelin boynuz kısmında ise delikler açılmıştı. 

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İBB etrafını kapatıp bakıma aldı Boğa Heykeli yine kurtulamadı

Yaşanan olay sonrası çevresi bariyerlerle kapatılan Boğa Heykeli, 15 günlük bakıma girdi. Heykelin aşınma ve delik oluşan kısımlarında bronz ve korozyon temizliği yapılacağı öğrenildi.

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İBB etrafını kapatıp bakıma aldı Boğa Heykeli yine kurtulamadı

Bariyerleri aşıp Boğa Heykeli’nin üzerine çıktı
Öte yandan geçtiğimiz gün çalışmalarına başlanan ve ekipler tarafında çevreye asılan uyarı yazılarına rağmen bazı vatandaşlar, bariyerleri aşarak bakım çalışması yapılan alana girdi. 

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İBB etrafını kapatıp bakıma aldı Boğa Heykeli yine kurtulamadı

Boğa Heykeli üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine genç vatandaş, heykelden indirildi. Yaşana olayı görenler ise duruma tepki gösterdi.

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