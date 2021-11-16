İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski işi bakın neymiş? Şarkıcı Karsu ile yemek videosu

"92'de üniversite öğrencisiyken lokanta açmıştım"

İmamoğlu, "92'de üniversite öğrencisiyken lokanta açmıştım. Daha doğrusu üstüme kaldı. Yöresel bir köftemiz vardı bizim, Akçaabat köftesi. İlk olarak biz açtık, bizden önce İstanbul'da açan yoktu. Ustam nazlıydı, bazen köfte çıkmazdı elinden. Ben köfteye yapmaya bile öğrenmeye gittim o zaman" diye sözlerini sürdürdü.