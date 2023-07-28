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Husumetlilerin alacak verecek davası kanlı bitti

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Husumetlilerin alacak verecek davası kanlı bitti

Bursa'da daha önce aralarında husumet olan dört kişi kavga etti. Kavgada silahlar konuşunca dört kişi yaralandı.

Husumetlilerin alacak verecek davası kanlı bitti

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Husumetlilerin alacak verecek davası kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, Ahmet N. ve kardeşi Bilal N. dükkanın önünde otururken, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan Tuğberk M. ve Nadir A. ile karşılaştı.

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Husumetlilerin alacak verecek davası kanlı bitti

Tuğberk M. ve Nadir A.’nın silah çekmesi üzerine Ahmet N. ve Bilal N. de silah ile karşılık verdi. 

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Husumetlilerin alacak verecek davası kanlı bitti

Silahlı çatışma amatör kameralara yansırken, olayda 4 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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