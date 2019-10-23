Hüsran sonrası Fatih Terim'i bombaladı: Futbol hırsızına prim verip şov yapıyorsun
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'e 1-0 yenilirken spor yazarları Fatih Terim ve Belhanda'yı topa tuttu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid'e 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 1 puanda kalarak grupta son sıraya geriledi. Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan sarı-kırmızılılar, henüz gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Faslı futbolcu Belhanda'yı ıslıkladı.
Erman Toroğlu: Ey Fatih Terim... Dün akşamın tek sorumlusu sensin. Neden? Takım iyi oynar, kötü oynar. Ben takımın mücadele etme şekline bakarım. Takım mücadele ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? Uzun zamandır Belhanda denen futbol hırsızına prim veriyorsun. Sen Fatih Terim, takımı 60 dakika 10 kişi oynattın, Belhanda'yı kenara alana kadar. Ondan sonra sahaya Galatasaray takımı geldi. Ama Belhanda seyirciye ne diyorsa, bütün dediklerini külliyen sana yansıtıyorum. Çünkü sen Belhanda'nın seyirciye söylediklerinin hepsini hak ediyorsun. Ey Fatih Terim, artık teknik direktörlüğüne dön. Uçuruma doğru gidiyorsun. Dost acı söyler. Uzun zamandır teknik direktörlük yapmıyorsun, şov yapıyorsun. Sana soruyorum. Ey Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim... Siz Falcao'yu neden ve niçin aldınız? Eğer Falcao bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak. Bilmediğimiz bir şey varsa açıklayın da öğrenelim. Çünkü bu işin sonu biraz sakat gibi geliyor bana.
Şansal Büyüka: Galatasaray’ın kendi sahasında iki maç “0” gol, “0” puan... Denilebilir ki, “Karşısındakiler PSG, Real Madrid, kolay mı?”... Elbette kolay değil de, Galatasaray’ın zamanında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu Real Madrid’e “3” atmışlığı, aynı Real Madrid’den Avrupa süper kupa finalinde kupayı almışlığı var.Galatasaray’a kadro o yılların kadrolarından daha kötü değil... Hoca deseniz, o galibiyetleri, o kupaları, o destanları yazan aynı hoca... Buna rağmen Galatasaray, Avrupa arenasında hızla “irtifa” kaybediyor. Futbolseverlere “bir zamanlar maziye bak” dedirtiyor. Bu işte bir yanlış var ama bu yanlış “nerede-kimde”, onu bilemem...
Uğur Meleke: Üç Şampiyonlar Ligi madalyası, bir de Dünya Kupası olan Kroos, Belhanda’dan daha fazla savaştı dün. Kroos’un Belhanda’dan daha fazla savaştığı bir maçtan da puan almak, hiç kolay iş değil tabii.