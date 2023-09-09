HÜRJET'in pilotu tarihi uçuşu anlattı! Uçak gerçekten iyi mi?
Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ile ilk uçuşu gerçekleştiren, Türk Yıldızları ile yapılan tarihi uçuşta da pilot koltuğunda oturan HÜRJET Baş Test Pilotu Ercan Çelik, yaşadıklarını anlattı.
Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET'in Türk Yıldızları ile birlikte yaptığı uçuşu 1 ay öncesinden planlamaya başladıklarını söyledi.
Uçuşu daha önceki bir tarihte yapmayı planladıklarını ancak Türk Yıldızları'nın Ankara'ya gelmesinin TEKNOFEST'te mümkün olması dolayısıyla bu fırsatı değerlendirdiklerini anlatan Çelik, şöyle konuştu:
"Hava Kuvvetlerinin müsaadesiyle onlarla güzel bir uçuş planlaması yaptık. Zaten onlar bu işin piri, sürekli yapıyorlar ve çok da güzel yapıyorlar. Çok güzel bir takımlar. Planlama doğrultusunda tedbirlerimizi aldık, pisti ayarladı. Uçuşun görev kartı oluşturuldu. Bu testten ziyade bir koordinasyon uçuşuydu. İşler planlandığı gibi yürüdü. Sabah erkenden geldik, yerimizi aldık. Türk Yıldızları ve biz motor çalıştırdık. Türk Yıldızları kalkışımı takip etti, sonra havada buluştuk.
Ondan sonrası zaten güzel bir heyecandı. Açıkçası benim için de çok büyük tecrübeydi. Hava Kuvvetlerindeyken kolumuza çok fazla uçak alıp uçtuğumuz 8-10, belki daha fazlasının olduğu oluyordu ama böyle bir akrotimi kolunuza alıp uçurmak gerçekten büyük heyecan. Heyecanını, gururunu hissettim, çünkü herkese çok fazla nasip olmaz. O takıma seçilmiş olmanız, takımda liderliğe ve komutanlığa ulaşmanız lazım ki Türk Yıldızları'na liderlik edesiniz. Bunu HÜRJET ile yapmış olmak büyük gurur, ayrıcalık. Bunu başarıyla icra ettik ve HÜRJET, Türk Yıldızları'nın arasında hiç yabancılık çekmedi. Güzel de bir liderlik yaptık."