HÜRJET'in pilotu tarihi uçuşu anlattı! Uçak gerçekten iyi mi?

Ondan sonrası zaten güzel bir heyecandı. Açıkçası benim için de çok büyük tecrübeydi. Hava Kuvvetlerindeyken kolumuza çok fazla uçak alıp uçtuğumuz 8-10, belki daha fazlasının olduğu oluyordu ama böyle bir akrotimi kolunuza alıp uçurmak gerçekten büyük heyecan. Heyecanını, gururunu hissettim, çünkü herkese çok fazla nasip olmaz. O takıma seçilmiş olmanız, takımda liderliğe ve komutanlığa ulaşmanız lazım ki Türk Yıldızları'na liderlik edesiniz. Bunu HÜRJET ile yapmış olmak büyük gurur, ayrıcalık. Bunu başarıyla icra ettik ve HÜRJET, Türk Yıldızları'nın arasında hiç yabancılık çekmedi. Güzel de bir liderlik yaptık."