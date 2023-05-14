HÜRJET'in iki çocuk annesi mühendisi Şahika Saç konuştu: HÜRJET birinci çocuk gibi oldu

İlk uçuş sonrasında hız kesmeden uçuşlara devam ettiklerini dile getiren Saç, "Bugün itibarıyla 5'inci uçuşumuzu gerçekleştirdik, 1 saatten fazla HÜRJET havada kaldı. Hatasız bir ilk uçuş gerçekleştirdik aslında. Devam eden yer ve uçuş testlerimizde uçağı iyileştirmek, diğer sistemlerimizi test etmek için uygun görülen gün ve zamanlarda uçuş testlerimize devam ediyoruz." dedi.

Saç, HÜRJET'in ürün olması için zarf açarak, sistemlerin kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyarak uçağın yolculuğuna eşlik edeceklerini söyledi.