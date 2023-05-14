HÜRJET'in iki çocuk annesi mühendisi Şahika Saç konuştu: HÜRJET birinci çocuk gibi oldu
Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET Projesi'nde görev alan "anneler", uçağı çocuklarına gösterdikleri titizlik ve özenle geliştiriyor.
HÜRJET İtki Sistemleri Entegre Ürün Sorumlusu Şahika Saç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıldır Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde (TUSAŞ) çalıştığını, insansız hava aracı, milli muharip uçak projelerinde görev aldığını, 2019 yılından bu yana da mevcut görevini sürdürdüğünü söyledi.
Projede, uçağın gücünü ve itkisini sağlayan sistemlerin teknik yöneticisi olarak çalıştığını dile getiren Saç, söz konusu sistemlerin uçağa entegrasyonu ve bütün sistemlerle uyumlu çalışmasını sağladıklarını ifade etti.
Uçak ilk uçuşunu yapana kadar çok kapsamlı çalışmalar yaptıklarını anlatan Saç, şöyle konuştu:
"HÜRJET'in en önemli testlerinden biri ilk güç verme testi. Bu testlerde biz elektrik sistemlerinin doğru çalıştığını test ediyoruz. Daha sonra gelen motor çalıştırma testleri var. Bizim ekibimiz için de çok önemli bir aşamaydı. Ocak ayında motorumuz TUSAŞ testlerine ulaştıktan sonra çok hızlı bir çalışmayla motor entegrasyonu ve ilk motor çalıştırma testini yaptık. 5 gün gibi bir sürede motorun çalışmasına şahit olduk. Bütün alt sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışma süreci devam etti. İlk uçuş öncesinde bütün sistemlerin doğru çalıştığını, birbiriyle tam entegre olduğunu, hiçbir sistemde hata görmediğinize emin olmanız gerekiyor. Çünkü hem çok insanın emeğini taşıyorsunuz hem de bir can taşıyorsunuz uçağın içinde. Çok yoğun çalışmalar, çok büyük özveriyle uçak meydana geldi. İlk uçuş günü çok erken saatlerde uçuşu gerçekleştirdik ama sanki normal bir test yapıyormuş gibi çok da fazla heyecana kapılmadan testimizi icra ettik. Allah'a çok şükür çok güzel bir uçuş, çok da güzel bir iniş oldu."
İlk uçuş sonrasında hız kesmeden uçuşlara devam ettiklerini dile getiren Saç, "Bugün itibarıyla 5'inci uçuşumuzu gerçekleştirdik, 1 saatten fazla HÜRJET havada kaldı. Hatasız bir ilk uçuş gerçekleştirdik aslında. Devam eden yer ve uçuş testlerimizde uçağı iyileştirmek, diğer sistemlerimizi test etmek için uygun görülen gün ve zamanlarda uçuş testlerimize devam ediyoruz." dedi.
Saç, HÜRJET'in ürün olması için zarf açarak, sistemlerin kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyarak uçağın yolculuğuna eşlik edeceklerini söyledi.