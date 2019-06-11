Hurdacıydı şimdi 30 kişiye istihdam sağlıyor

Atık gözüyle bakılan hiçbir şeyin aslında atık olmadığını hepsinin ekonomik değer taşıdığını ifade eden Şabablı, “Sokaklarda gördüğünüz plastik atıklar, kola petleri, kutuları, bunların hepsi değerlidir, hepsi para eder. Kimse bunları çöp olarak görmesin. Devletimize çok büyük geri dönüşüm katkısı var." dedi.