Hurdacının bulduğu kemikler Ezgi'nin 577 gündür aranan katil kocasına ait çıktı! Pankartlarla aranıyordu

Kemiklerini hurdacı buldu

Annenin bu mücadelesi sürerken, katille ilgili 577 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. 23 Ocak 2024 günü; yani bir ay önce, Konak’taki Tarihi Asansör yakınlarında bölgede dolaşan bir hurdacı tarafından insan kemikleri bulunmuştu.