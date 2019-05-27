Hurda otomobili orijinal haline getirdiler görenler satın almak istiyor

"Klasik araç tutkunluğu bizde yıllar öncesinden geliyor. Dedemin sıfır 1978 model bir aracı vardı. Evin altına özel garaj yaptırdı. Babamda da var bu hastalık. Babamda da 1987 model kırmızı renkli Doğan var. Oradan geliyor araç tutkumuz. 12 bin TL'ye biz aracı aldık, 22 bin TL’ye mal ettik. İnciğine boncuğuna çok para harcandı. Kolayca yapılabilecek işler değil yani. Araç ilgi odağı oluyor her gittiğimiz yerde. Üstü falan açılıyor böyle. Milletin ilgisini çekiyor."