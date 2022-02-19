'Hüngür hüngür ağladım' deyip Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker itiraf etti: Her gören bana...
ATV'de ekrana gelen Kardeşlerim dizisiyle yıldızı parlayan Gözde Türker itirafıyla şaşırttı.
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan 27 yaşındaki Gözde Türker Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'a konuştu.
Oyunculuk serüveniyle ilgili Türker "6 yaşında 'Oyuncu olacağım' dedim. O günden sonra da hiç değişmedi. Evde sürekli defile yapardık. Kumaşlardan kıyafet yapardım." dedi.
Türker "Konser verirdik. Herkes "Mimiklerin çok kuvvetli, sen kesin oyuncu olacaksın" derdi. 9 yaşında tiyatro kursuna başladım. Sonra da hiç bırakmadım." ifadelerini kullandı.
Ekranlarda iyi projelerde yer alan ünlü oyuncunun kariyerinin dönüm noktası 'Kardeşlerim' dizisindeki 'Harika' karakteri oldu.