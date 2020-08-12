Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat son yolculuğuna uğurlanıyor
Ünlü oyuncu, müzisyen Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat son yolculuğuna uğurlanıyor. Düzenlenen cenaze töreni için Zincirlikuyu Camii'ne gelen Hümeyra'nın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Oğlu Sadık Bigat'la telefonda konuşan ünlü sanatçı Hümeyra, sonrasında defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti.
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Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
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Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Bigat için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Hümeyra ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
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