Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü? Kapıyı açınca acı manzarayı gördü

Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlu Sadık Bigat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat’ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.