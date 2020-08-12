Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat neden öldü? Kapıyı açınca acı manzarayı gördü
Oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti. Hümeyra, Nişantaşı'nda oğlunun evine gittiğinde gördükleriyle yıkıldı.
Sadık Bigat ile bir gün önce telefonda konuşan Hümeyra, ertesi gün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca oğlunun Nişantaşı’ndaki evine gitti.
Bir yakınına daire kapısını açtıran Hümeyra, oğlu Sadık Bigat'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat’ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.
Hümeyra’nın Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya gelen Sadık Bigat’ın 12 Ağustos Çarşamba günü defnedileceği öğrenildi.
Sadık Bigat: Hümeyra'nın 1972'de Mithat Bigat ile olan evliliğinden dünyaya geldiği bilinmektedir. Hümeyra'nın oğlu Bigat, 2003 yılında meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Kaza Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana gelmişti.