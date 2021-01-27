Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın hamilelik iddiası olay! Nişanlanmıştı
Aslışah Alkoçlar geçtiğimiz haftalarda Kaan Demirağ ile nişanlandı. Pandemi sürecindeki evlilik adımı hamilelik iddiasını ortaya çıkardı.
Geçtiğimiz haftalarda Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ evlilik yolunda önemli bir adım daha attı. Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı.
Aile arasında bir nişan töreni yapan çifti yalnız bırakmayan abla Neslişah Alkoçlar, nişan törenindeki bir kareyi Instagram hesabından yayınlayarak "Canımın içi çok mutlu ol" diyerek kardeşinin yanında oldu.
Aslışah Alkoçlar Kaan Demirağ çiftini Neslişah Alkoçlar ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan da yalnız bırakmadı.
Hatta Hülya Koçyiğit torunun mutlu gününde dans ederek eğlendi.