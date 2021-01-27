Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın hamilelik iddiası olay! Nişanlanmıştı

Geçtiğimiz haftalarda Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile iş insanı Kaan Demirağ evlilik yolunda önemli bir adım daha attı. Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı.