Hülya Koçyiğit de fotoşop kurbanı oldu! 'Bu sen değilsin'
Hülya Koçyiğit’in “Sevgilerimle” notuyla paylaştığı gri kazaklı fotoğrafı fotoşop çıktı. Fotoğrafın orijinali Charlie'nin Melekleri ile ünlenen Jaclyn Smith’e ait. Bazı takipçileri Hülya Koçyiğit' "Ne gerek var, bu sen değilsin, sen zaten güzelsin" derken, bazı takipçileri de Koçyiğit'e toz kondurmadı.
Hülya Koçyiğit gençliğine dair sık sık yer verdiği fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Ancak İnstagram'daki sıkı takipçileri ve magazin dünyası bu fotorğafın kendisine ait olmadığını fark etti.
Koçyiğit'in paylaştığı fotoğrafta kafasının ünlü sanatçıya ait olduğu ve bedenin ise Charlie'nin Melekleri ile ünlenen Jaclyn Smith’e ait olduğu öğrenildi. Koçyiğit'in yüzünde de epey fotoşop müdahalesi olduğu gözden kaçmadı.
Takipçileri Koçyiğit'i hem eleştirdi, hem de günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı bir yöntem olan fotoşoplu hallerini yadırgamadıklarını ifade ederek "Zaten çok güzel" diyerek savundu.
Hülya Koçyiğit kimdir?
12 Aralık 1947 yılında İstanbul‘da Yenikapı’da dünyaya geldi.Feryal ve Nilüfer adlarında iki kız kardeşi vardır.