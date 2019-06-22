Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kıyafetiyle sosyal medyanın dilinde!

Geçtiğimiz günlerde ile kış aylarından beri aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açan Zehra Çilingiroğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alıverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk olarak bir giyim mağazasına uğradı. Tatil için alışveriş yapan Zehra'ya ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti.