Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kıyafetiyle sosyal medyanın dilinde!
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Geçtiğimiz günlerde ile kış aylarından beri aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açan Zehra Çilingiroğlu, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alıverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, ilk olarak bir giyim mağazasına uğradı. Tatil için alışveriş yapan Zehra'ya ilerleyen saatlerde yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti.
Zehra her ne kadar bu gündelik buluşması için sade bir kıyafet tercih etmiş olsa da giydiği elbiseyle sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Zehra Çilingiroğlu'nun elbisesine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Çoğu takipçi Zehra'nın sade güzelliğine vurgu yaparken, diğer takipçiler tarzını beğenmedi.
Hatta Çilingiroğlu'nu zevksiz olmakla suçlayanlar bile oldu. Avşar'ın kızına ''Kiminde zevk var para yok, kiminde para var ama sapıtık'' gibi yorumlar yapıldı.
Geçtiğimiz hafta, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Bodrum'da tatilde objektiflere takılmıştı.