Hülya Avşar'ın bornozlu pozu.! Kısa sürede binlerce yorum aldı

Hülya Avşar'ın bornozlu pozu.! Kısa sürede binlerce yorum aldı

Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur pozlar paylaşan Hülya Avşar, bu sefer duş sonrası çekindiği fotoğrafını paylaştı.

Hülya Avşar'ın bornozlu pozu.! Kısa sürede binlerce yorum aldı - Sayfa 1

55 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yine binlerce beğeni alan bir poz paylaştı. Sıklıkla spor yaptığı ve yüzdüğü bilinen Avşar kızının yüzünde hiçbir kırışıklık olmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Hülya Avşar'ın bornozlu pozu.! Kısa sürede binlerce yorum aldı - Sayfa 2

Önceki gün bu pozu sosyal medya hesabından paylşan Avşar, takipçilerini büyülemeyi başardı. Ayrıca Avşar, bu pozunu da diğer paylaşımlarında olduğu gibi yoruma kapalı şekilde paylaştı.

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Hülya Avşar'ın bornozlu pozu.! Kısa sürede binlerce yorum aldı - Sayfa 3

Peki Hülya Avşar kimdir?: Oyuncu, şarkıcı ve sunucu olan Hülya Avşar 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğmuştur. 

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Hülya Avşar'ın bornozlu pozu.! Kısa sürede binlerce yorum aldı - Sayfa 4

Anne tarafından Balıkesirli olan Hülya Avşar, Baba tarafından Ardahan iline bağlı Hasköylüdür.

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