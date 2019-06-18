Hülya Avşar'ın bornozlu pozu.! Kısa sürede binlerce yorum aldı

55 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla genç kızlara taş çıkaran Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yine binlerce beğeni alan bir poz paylaştı. Sıklıkla spor yaptığı ve yüzdüğü bilinen Avşar kızının yüzünde hiçbir kırışıklık olmaması ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.