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Hülya Avşar'dan ortalığı karıştıracak sözler: Bu şeyleri de özlemişim

57 yaşındaki sevilen sanatçı Hülya Avşar, gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Fox TV'de şubat ayında yayına başlamaya hazırlanan Masumiyet dizisinde başrolü Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'la paylaşan Hülya Avşar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avşar'ın sözleri sanat camiasını karıştıracak. 

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Hülya Avşar, yıllardır magazin gündeminde konuşulan "Şampiyon belli, ikinci kim?" sözüne yenisini ekledi.

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Oyuncu, "Vallahi ben bayağı bir tur atıyorum. Ne derler ona jokey mi? Kendini geliştireceksin, geliştirdikçe de bu tur bindirmeye düşüyor. Şimdi kaçıncıyı dönüyorum, bilmiyorum ama açıkçası bu şeyleri de özlemişim" diyerek, göndermede bulundu.

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Koronavirüs aşısı yaptıracağını ifade eden Avşar, "Sırası geldiği zaman olacağım. Her şeyden önce psikolojik anlamda bile insanı rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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