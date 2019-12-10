Hülya Avşar'dan olay Kaya Çilingiroğlu itirafları! 'Aşkım için mekan bastım'
Hülya Avşar, katıldığı bir radyo programında eski eşi Kaya Çilingiroğlu için mekan bastığını itiraf etti.
Son olarak 41. Hülya Avşar Cup Tenis Turnası kapsamında Radyo D’nin canlı yayınına katılan Avşar kızı, dikkat çeken açıklamalarda bulunurken eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkındaki itirafı olay oldu.
Kendi adına düzenlenen tenis turnuvası hakkında konuşan Hülya Avşar, ''Çok öğrenci okuttuk, turnuvaya gönderdik. Burslarımızla doktor, avukat olan çok öğrenci var. Turnuvada toplanan gelirler hep çocuklara gidiyor. İnsanlardan alkış da beklemedik. Bizim bu işteki amacımız tamamen gönüllü, kimsenin menfaatinin olmadığı, iyilik amaçlı bir turnuva'' dedi.
Pişman olduğum işler var: ''Yakın zamanda beni dizide göremeyeceksiniz. Sinema filmini çok özledim ama Türkiye’de bana göre, benim yaşıma, jenerasyonuma göre hikaye üretmek gibi bir şey olmadığı için çok zorlanıyorum. Gelen senaryolardan beğenmeyip sonradan beğenmediğime pişman olduğum işler var tabi. 'Eğreti Gelin', 'Sofra Sırları', 'Gönül Yarası' gibi. Kıskandım.''
Oğlunun arkadaşına aşık anne: "Güncel hayat hikayelerini seviyorum, örneğin Reha Erdem’le bir film çekecektik. Oğlunun arkadaşına aşık olan anneyi oynamak istedim. Henüz gerçekleşmedi. Aslında aykırı olarak görüyoruz ama bunlar etrafımızda yaşanan şeyler.''