Hülya Avşar'dan muhabirlere iddialı espri geldi! Her hareketi olay olan Avşar bakın ne cevap verdi..

Yoğun bir konser maratonunun olduğunu söyleyen Avşar, "İçeride onun hesabını yapıyorduk. Yoğunluktan Ayvalık'a gidemiyorum. Ama çalışmak güzel bir şey. Bana uyan her işi mümkün olduğu kadar geri çevirmek istemiyorum. Yeni bir şarkım daha çıkıyor. Eskiden bir şarkı çıkartıp 1 sene beklerdik.