Hülya Avşar'dan kriz çıkaran klip! Çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı

Her yaptığıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, yine büyük oynadı. Sosyal medya paylaşımları ve cesur pozlarıyla genç kızlara meydan okuyan Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu yayınladı. Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması büyük olay oldu.