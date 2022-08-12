Hülya Avşar'dan kriz çıkaran klip! Çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar her hareketiyle gündemde yerini alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Avşar, yine bombayı patlattı. Yeni şarkısının klibinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı. O görüntüler sosyal medyayı adeta salladı. ''Yeni bir akım mı doğuyor''
Her yaptığıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, yine büyük oynadı. Sosyal medya paylaşımları ve cesur pozlarıyla genç kızlara meydan okuyan Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu yayınladı. Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması büyük olay oldu.
Hülya Avşar'ın yapımcılığını üstlendiği yeni teklisi 'Yapma Aşkım'ın klibi bu akşam dinleyiciyle buluşuyor.
Klibinden kesitler paylaşan Avşar Kızı, cüretkar tavırlarıyla dikkat çekti.
Yönetmen koltuğuna oturdu
Albüm çalışmalarına yeniden başlayan Avşar Kızı, yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindirdi.