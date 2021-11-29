Hülya Avşar'a 40 şişe şampanya açtıran Murat Karabova bir gecede servet harcadı
İstanbul Yeni Gazino'da sahne alan ünlü sanatçı Hülya Avşar, hem izleyenlerini hem de ünlü iş adamı Murat Karabova'yı büyüledi. Karabova'nın Avşar kızı için 40 şişe şampanya açtırdığı ve toplamda 300 bin TL harcadığı sosyal medyaya bomba gibi düştü.
İSTANBUL Yeni Gazino'da sahne alan ünlü sanatçı Hülya Avşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tüm biletlerin satıldığı gecede Avşar giydiği parıltılı derin sırt dekolteli cesur elbisesiyle büyük beğeni topladı. Avşar kızının tek etkilediği ise kendisini izlemeye gelen dinleyicileri değildi. Nova Motors’un sahibi Murat Karabova da Hülya Avşar’ı izlemeye gitti ve 40 şampanya patlattı.
Daha once Seda Sayan, Deniz Seki ile adı anılan Karabova’nın fanları konuyu TT yaptı.
'Avşar kızı bir şans verecek' iddiası
Magazin kulislerine düşen iddialara göre Avşar kızı bu jestlerden oldukça etkilendi. Karabova'ya bir şans vereceği konuşulan Avşar kızının iş adamının 'sportif' olmasından da etkilendiği ileri sürüldü.
Hülya Avşar, dün akşam verdiği konserinde en sevilen parçalarını seslendirirken sırt dekolteli kostümüyle görsel şova da imzasını attı.