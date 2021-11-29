Hülya Avşar'a 40 şişe şampanya açtıran Murat Karabova bir gecede servet harcadı

İSTANBUL Yeni Gazino'da sahne alan ünlü sanatçı Hülya Avşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tüm biletlerin satıldığı gecede Avşar giydiği parıltılı derin sırt dekolteli cesur elbisesiyle büyük beğeni topladı. Avşar kızının tek etkilediği ise kendisini izlemeye gelen dinleyicileri değildi. Nova Motors’un sahibi Murat Karabova da Hülya Avşar’ı izlemeye gitti ve 40 şampanya patlattı.