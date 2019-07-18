Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi birlikte? İkilinin videosu ortalığı karıştırdı
Olaylı boşanmanın ardından arkadaş olarak kalmayı tercih eden Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Ayvalık'ta Avşar'ın yazlığında bir araya geldi.
1997-2005 Yılları arasında evli kalan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Ayvalık'ta Avşar'ın yazlığında bir araya geldi. Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nu mutfakta yemek yaparken videoya aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı.
Avşar kızının ve eski eşi Çilingiroğlu'nun beraber tatil yapmaları ise ikilinin hayranlarını meraklandırdı. İkilinin hayranları, Avşar'ı ve Çilingiroğlu'nu bir arada görünce ''Yeniden aşk mı yaşayacaklar'' gibi yorumlarda bulundu.
Kaya Çilingiroğlu'nun yemek yaptığı, Avşar'ın onu videoya aldığı eğlenceli dakikalar ise videoda şu şekilde yer aldı:
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile boşanmalarını şu şekilde yorumlamıştı: "Evliliğimiz çok güzel geçti. Kızımız Zehra doğunca Hülya'nın eğlenceli halleri bitti. İş kadını oldu."