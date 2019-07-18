Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi birlikte? İkilinin videosu ortalığı karıştırdı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi birlikte? İkilinin videosu ortalığı karıştırdı

Olaylı boşanmanın ardından arkadaş olarak kalmayı tercih eden Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Ayvalık'ta Avşar'ın yazlığında bir araya geldi.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi birlikte? İkilinin videosu ortalığı karıştırdı - Sayfa 1

1997-2005 Yılları arasında evli kalan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Ayvalık'ta Avşar'ın yazlığında bir araya geldi. Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nu mutfakta yemek yaparken videoya aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi birlikte? İkilinin videosu ortalığı karıştırdı - Sayfa 2

Avşar kızının ve eski eşi Çilingiroğlu'nun beraber tatil yapmaları ise ikilinin hayranlarını meraklandırdı. İkilinin hayranları, Avşar'ı ve Çilingiroğlu'nu bir arada görünce ''Yeniden aşk mı yaşayacaklar'' gibi yorumlarda bulundu. 

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi birlikte? İkilinin videosu ortalığı karıştırdı - Sayfa 3

Kaya Çilingiroğlu'nun yemek yaptığı, Avşar'ın onu videoya aldığı eğlenceli dakikalar ise videoda şu şekilde yer aldı:

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi birlikte? İkilinin videosu ortalığı karıştırdı - Sayfa 4

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile boşanmalarını şu şekilde yorumlamıştı: "Evliliğimiz çok güzel geçti. Kızımız Zehra doğunca Hülya'nın eğlenceli halleri bitti. İş kadını oldu." 

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