Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu yeniden mi birlikte? İkilinin videosu ortalığı karıştırdı

Avşar kızının ve eski eşi Çilingiroğlu'nun beraber tatil yapmaları ise ikilinin hayranlarını meraklandırdı. İkilinin hayranları, Avşar'ı ve Çilingiroğlu'nu bir arada görünce ''Yeniden aşk mı yaşayacaklar'' gibi yorumlarda bulundu.