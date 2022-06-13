Hülya Avşar önce bahçeyi suladığı bikinili videosu ile sosyal medyayı salladı! Sonra yeni şarkısını duyurdu!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan, oyuncu kimliğinin yanı sıra sahne performansı ve sesiyle de tanınan, sık sık günlük hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşan sevilen sanatçı Hülya Avşar, son zamanlarda Tiktok'a merak sardı! 57 yaşındaki ünlü sanatçı bahçe suladığı bikinili videosunu sosyal medya hesabından paylaştı hayranları "Hiç yaşlanmıyor" diye yorum yaptı!