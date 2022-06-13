Hülya Avşar önce bahçeyi suladığı bikinili videosu ile sosyal medyayı salladı! Sonra yeni şarkısını duyurdu!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan, adına şarkılar yazılan, oyuncu kimliğinin yanı sıra sahne performansı ve sesiyle de tanınan, sık sık günlük hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşan sevilen sanatçı Hülya Avşar, son zamanlarda Tiktok'a merak sardı! 57 yaşındaki ünlü sanatçı bahçe suladığı bikinili videosunu sosyal medya hesabından paylaştı hayranları "Hiç yaşlanmıyor" diye yorum yaptı!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan, oyuncu kimliğinin yanı sıra sahne performansı ve sesiyle de tanınan, sık sık günlük hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşan sevilen sanatçı Hülya Avşar, son zamanlarda Tiktok'a merak sardı! 57 yaşındaki ünlü sanatçı bahçe suladığı bikinili videosunu sosyal medya hesabından paylaştı hayranları "Hiç yaşlanmıyor" diye yorum yaptı!
Bikinisiyle bahçe suladı..
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Hülya Avşar, TikTok'a merak sardı. 'Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın' diyen 57 yaşındaki Avşar kızı bikinisiyle bahçe suladığı anların videosunu paylaştı.
O açıklamasıyla gündem olmuştu
Hülya Avşar, YouTube ve TikTok’ta paylaşımlar yapmaya başlamış “Z kuşağını yakalamak gibi bir amacım yok, istiyorlarsa onlar beni yakalayabilir” demişti.
Avşar kızından bikinili şov!
57 yaşındaki Hülya Avşar önceki gün TikTok’ta bikinili şov yaptı.