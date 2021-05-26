Hülya Avşar Masumiyet'te Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı çene kemiği çıkmıştı
Final yapan Masumiyet dizisinde Hülya Avşar, Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı. Avşar, Postoğlu'nun çene kemiğini çıkarmıştı.
FOX TV'de final yapan Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat çene kemiğinin çıkmasına neden olmuştu. Avşar, bu konuyu ilk kez Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında anlattı.
Işık, sosyal medyada da oldukça konuşulan Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat meselesini sordu. Avşar, yaşananları şöyle anlattı:
"Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi.''
''Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi."
Birkaç dakika geçine Postoğlu'nun ağzını kapatamadığını fark ettiklerini söyleyen Avşar, apar topar hastaneye gidildiğini belirtti.