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Hülya Avşar Masumiyet'te Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı çene kemiği çıkmıştı

Hülya Avşar Masumiyet'te Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı çene kemiği çıkmıştı

Final yapan Masumiyet dizisinde Hülya Avşar, Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı. Avşar, Postoğlu'nun çene kemiğini çıkarmıştı.

Hülya Avşar Masumiyet'te Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı çene kemiği çıkmıştı

FOX TV'de final yapan Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat çene kemiğinin çıkmasına neden olmuştu. Avşar, bu konuyu ilk kez Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında anlattı.

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Hülya Avşar Masumiyet'te Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı çene kemiği çıkmıştı

Işık, sosyal medyada da oldukça konuşulan Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat meselesini sordu. Avşar, yaşananları şöyle anlattı:

"Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi.''

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Hülya Avşar Masumiyet'te Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı çene kemiği çıkmıştı

''Ben de bir anda vurdum, nasıl oldu anlamadım. Normalde hep yanağına vurmuşum ama en son vurduğumda çenesine geldi."

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Hülya Avşar Masumiyet'te Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı çene kemiği çıkmıştı

Birkaç dakika geçine Postoğlu'nun ağzını kapatamadığını fark ettiklerini söyleyen Avşar, apar topar hastaneye gidildiğini belirtti. 

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