Hülya Avşar Masumiyet'te Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatı anlattı çene kemiği çıkmıştı

Işık, sosyal medyada da oldukça konuşulan Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokat meselesini sordu. Avşar, yaşananları şöyle anlattı:

"Şöyle oldu, birkaç kere vurman gerekiyor yakın çekim, genel çekim diye. Bu işin tekniği var. Ancak yönetmenimiz biraz daha etkili vurmamı istedi.''