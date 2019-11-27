Hülya Avşar havuz videosu paylaştı beğeni yağdı kışa meydan okuyor
Hülya Avşar, soğuk havalara meydan okuyarak Instagram hesabından havuz videosu paylaştı.
Spora ve denize olan tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, yeni bir proje yerine kendisini yeniden spora adadı. Sıklıkla tenis maçlarıyla adından söz ettiren Avşar kızı, takipçilerinden uzak kalmamak adına Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor.
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Güzelliği ve fit vücuduyla her zaman gözde isim olan Hülya Avşar, şu sıralar televizyon ekranlarında yeni bir proje yerine bol bol spor yapıyor ve yüzüyor.
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Havaların soğumasına rağmen yüzmekten vazgeçmeyen Avşar kızı, sosyal medya hesabı Instagram'dan havuzda yüzdüğü anları paylaştı.
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Hülya Avşar'ın havuzda yüzme keyfi yaptığı anları ise kısa süre içerisinde binlerce kişi beğendi.
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