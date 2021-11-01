Hülya Avşar 'Çok dayak yedim' deyip itiraf etti: 2-3 takla attım
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Gain'de katıldığı programda şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Hülya Avşar, önceki gece dijital platform Gain’deki ‘Dayı Şov’a konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programda Avşar çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte yaptığı çarpıcı açıklamaları...
"Normal bir insanım. Ama Hülya Avşar başka. O bir ürün. Hiç ünlü arkadaşım yok. Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses."
"Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler."
""Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok dayak yedim ki. Fatma Girik'in sopasını yiyin de görün."Bana bir tokat attı, 2-3 takla attım, parmağım yerinden çıktı. Dayak yiye yiye atmayı öğrendim."