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Hülya Avşar çalışanlarına gözü gibi bakıyor! Ekibine sunduğu imkanlar 'vay be' dedirtti

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Hülya Avşar çalışanlarına gözü gibi bakıyor! Ekibine sunduğu imkanlar 'vay be' dedirtti

Magazin gündeminden düşmeyen başarılı sanatçı Hülya Avşar, çalışanlarına bonkör davranıyor. Usta sanatçının, yaptığı her iş sonrası muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar tüm ekibine 'göz hakkı' adı altında prim verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Avşar'ın çalışanlarına sunduğu imkanlar ise oldukça dikkat çekti.

Hülya Avşar çalışanlarına gözü gibi bakıyor! Ekibine sunduğu imkanlar 'vay be' dedirtti

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında nikâh masasına oturmuş, 1998'de Zehra adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. İkili, ihanet gerekçesiyle 2005'te evliliklerini sonlandırmıştı.

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Hülya Avşar çalışanlarına gözü gibi bakıyor! Ekibine sunduğu imkanlar 'vay be' dedirtti

Ünlü şarkıcı, Kaya Çilingiroğlu-Feraye Tanyolaç ilişkisinin ortaya çıktığı, 18 yıl önce yaşanan meşhur 'Ferrari' olayına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Hülya Avşar çalışanlarına gözü gibi bakıyor! Ekibine sunduğu imkanlar 'vay be' dedirtti

Hülya Avşar, önceki akşam kız kardeşleri Helin Avşar, Leyla Avşar ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile Tarabya'da bir restoran çıkışından görüntülendi. 2005 yılında eski eşinin 'Ferrari' sorusunu Feraye anlaması sonucu ünlü şarkıcının aldatıldığı ortaya çıkmıştı.

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Hülya Avşar çalışanlarına gözü gibi bakıyor! Ekibine sunduğu imkanlar 'vay be' dedirtti

Gece gezmesinde görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, habercilerin yeni aldığı arabayı kastederek "Hayırlı olsun efendim, Ferrari'yi yeni mi aldınız?" demesi üzerine alkolün de etkisiyle "Sen Feraye'yi nereden göreceksin?" şeklinde istemeden yeni ilişkisini itiraf etmişti.

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