Hull City'yi alan Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki yeni ismi ortaya çıktı! Herkes öyle sesleniyor!

Survivor adasının bulunduğu Dominik’ten İngiltere’ye uçan Acun Ilıcalı, dün gece kulübün patronu olarak izlediği ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı. Hull City, Acun Ilıcalı’nın İngiltere Futbol yönetimi tarafından resmen Hull City kulübünün sahibi ilan edilmesinden sonraki ilk maçta, rakibi Blackburn Rovers’ı 2-0 yenmeyi başardı. Böylece Acun Ilıcalı’ya galibiyetle “Hoşgeldin”diyen futbolcular 6 maç sonra kazanmış oldu. Öte yandan İngiltere'de Acun Ilıcalı artık yeni lakabıyla biliniyor. Acun Ilıcalı ile İngiliz televizyoncu Simon Cowell'in ismini yan yana getiren İngilizler, Ilıcalı'ya "Türk Simon Cowell' diye sesleniyor.