Hükümet peş peşe açıkladı! Esnafa 4 ayrı destek...
Kısıtlamalar sebebiyle işleri bozulan, işyerleri kapanan ya da cirosu düşen esnaf için 4 ayrı destek paketi devreye alındı. Bazılarında ödemeler başladı. İste esnafa getirilen yeni destek paketlerinin detayları...
Hükümet pandemi dolayısıyla işleri bozulan ya da kısıtlama kararı ile işyerleri kapanan yüzbinlerce esnafa yönelik destek paketlerini peş peşe açıkladı.
Bu paketlerdeki desteklerin tamamı hibe olarak yani karşılıksız olarak sağlanırken vergi ve kredi ertelemeleri ve mücbir sebep ilanı da esnafa nefes aldıracak.
İlk olarak devreye küçük esnafa yönelik hibe ve kira desteği alındı. Böylece basit usulde vergilendirilen küçük esnafa ayda 1000'er lira destek ve büyükşehirlerde 750, diğerlerinde 500 lira olmak üzere kira yardımı başlatıldı.
Bununla ilgili ilk başvuruyu tamamlayan esnafa Ocak ayı itibariyle ilk ödemeler yapıldı. İkinci başvuru ise 31 Mart'a kadar uzatıldı.