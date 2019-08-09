Hükümet memura 2020 için zam teklifini açıkladı işte Memur zammı için oran

En düşük memur maaşı: Halen 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ocak ayında 3.908 TL’ye; 3.852 TL olan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı da 4.485 TL’ye yükseltilsin.

Aile yardımı: Eş yardımı 295 TL’den 576 TL’ye, halen 0-6 yaş için 35, diğerleri için 70 TL olan çocuk yardımı her çocuk için 144 TL’ye yükseltilsin.