Hükümet memura 2020 için zam teklifini açıkladı işte Memur zammı için oran
Memur ve memur emeklisinin hükümet kanadından beklediği son dakika haberi geldi. Memur için hükümetin önerdiği rakam 2020 zam teklifi yüzde 3 oldu.
Hükümet kamu işçilerine yeni zam teklifi yaptı. 2019 ilk 6 ayı için seyyanen zam üstüne yüzde 7 artış önerdi. 2019 ikinci 6 ay zam teklifi yüzde 6 oldu. 2020 zam teklifi ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 oranında artış şeklinde oldu. Hükümetin önerdiği zam oranı sendikaların istediği yakın bir rakam olmadı. Sendikalar 2020 için en az yüzde 8 zam istiyor.
Memur ne kadar zam istiyordu?
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 için ise yüzde 8+7 zam istiyor. Türkiye Kamu-Sentaban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, KESK ise, 2020 için toplam yüzde 38 artış talep ediyor. Federasyonların en düşük memur maaşı ile sosyal haklara ilişkin taleplerinin ayrıntılı hali de şöyle:
MEMUR-SEN ne kadar zam istiyor?
Maaş artışı: 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere enflasyonun üzerine yüzde 3 refah payı ve taban aylığa seyyanen 200 TL zamma ilave olarak birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam yapılsın. 2021 yılı için ise 1 Ocak’tan geçerli olarak enflasyonun üzerine yüzde 2 refah payı verilsin. Buna ilave olarak altışar aylık dönemler halinde yüzde 6 oranında artırılsın.
En düşük memur maaşı: Halen 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ocak ayında 3.908 TL’ye; 3.852 TL olan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı da 4.485 TL’ye yükseltilsin.
Aile yardımı: Eş yardımı 295 TL’den 576 TL’ye, halen 0-6 yaş için 35, diğerleri için 70 TL olan çocuk yardımı her çocuk için 144 TL’ye yükseltilsin.