Hubble'dan 'dans halindeki' iki galaksinin görüntüsü yayınlandı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay teleskobu Dünya'dan tam 424 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan UGC 2369 sisteminde, UGC 2369N ve UGC 2369S isimli iki farklı galaksinin fotoğrafını yayınladı.