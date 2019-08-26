Hubble'dan 'dans halindeki' iki galaksinin görüntüsü yayınlandı
Galaksimiz keşfedilmeyi bekliyor. NASA'nın uzay teleskobu Hubble ise bu konuda bizi aydınlatıyor. Hubble'ın çektiği yeni kare ile galaksimizin uzak köşelerine ışık tutmaya devam ediyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay teleskobu Dünya'dan tam 424 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan UGC 2369 sisteminde, UGC 2369N ve UGC 2369S isimli iki farklı galaksinin fotoğrafını yayınladı.
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İşte NASA'nın emektar teleskobu Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.
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2020 yılında görevü James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor.
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