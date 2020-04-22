Huawei Everest'in tepesine çıktı! 5G antenlerini yerleştirdi
Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei Dünya’nın çatılı olarak da bilinen, Everest’in tepesine 5G antenleri yerleştirdi.
China Mobile ve Huawei, iletişim alanında önemli bir adım attı. İki şirket Everest'e 5G kapsama alanı sağlayacak antenleri yerleştirdi. Yapılan açıklamaya göre antenler, Everest’in 5 bin 300 ve 5 bin 800 metre rakımlı bölgelerine yerleştirildi.
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Projenin ikinci aşaması ise 25 Nisan günü başlayacak. Yeni hedef, 6 bin 500 metreye yeni bir anten yerleştirmek.
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Çin geçtiğimiz aylarda ülkenin farklı noktalarında 5G’yi kullanıma sunmuştu. Kablosuz ağların geleceği 5G'den geçiyor. Peki 5G hayatımıza girdiğinde neler değişecek?
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5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.
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