Huawei Everest'in tepesine çıktı! 5G antenlerini yerleştirdi

China Mobile ve Huawei, iletişim alanında önemli bir adım attı. İki şirket Everest'e 5G kapsama alanı sağlayacak antenleri yerleştirdi. Yapılan açıklamaya göre antenler, Everest’in 5 bin 300 ve 5 bin 800 metre rakımlı bölgelerine yerleştirildi.