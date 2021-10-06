HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 359 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gitti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay savcılığına atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi mazeret taleplerine ilişkin çıkarılacak kararname gündemiyle toplandı.
359 İSMİN YERİ DEĞİŞTİ
Değerlendirilen talepler sonusunda 334’ü adli yargı, 25’i ise idari yargı olmak üzere toplam 359 hakim ve savcıyı kapsayan kararname karara bağlandı.
HSK tarafından yayınlanan Kararnamede "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmıştır." denili.
GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN TAM LİSTESİ