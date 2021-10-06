HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK tarafından yayınlanan Kararnamede "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmıştır." denili.

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN TAM LİSTESİ