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HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 359 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gitti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay savcılığına atandı

HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi mazeret taleplerine ilişkin çıkarılacak kararname gündemiyle toplandı.

359 İSMİN YERİ DEĞİŞTİ
Değerlendirilen talepler sonusunda 334’ü adli yargı, 25’i ise idari yargı olmak üzere toplam 359 hakim ve savcıyı kapsayan kararname karara bağlandı.

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HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK tarafından yayınlanan Kararnamede "Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, 27.09.2021 tarihli kura kararnamesiyle atananlar ile diğer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının mazeret talepleri değerlendirilerek 06.10.2021 tarihi itibarıyla karara bağlanmıştır." denili.

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN TAM LİSTESİ

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HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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HSK'dan yeni kararname! 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
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