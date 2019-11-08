House M.D. uyarlaması Hekimoğlu'nun ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Dünyaca ünlü dizi House M.D. uyarlaması olan Hekimoğlu dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Ekranların yeni hastane dizisi olan Hekimoğlu'nda Timuçin Esen, 'Dr. House' olarak bilinen 'Gregory House' karakterinin yerli versiyonunu canlandıracak. Peki Hekimoğlu ne zaman başlıyor? Hekimoğlu konusu nedir? İşte Hekimoğlu dizisinin ilk tanıtım fragmanı...
Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Hekimoğlu'nun 1. bölümünden ilk tanıtım fragman yayınlandı.
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Yayınlandığı bütün ülkelerde reyting rekorları kıran ve büyük bir hayran kitlesi yaratan House M.D. dizisi, Hekimoğlu adıyla yakında Kanal D'de başlıyor.
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Dizi dünyasının unutulmaz karakteri 'Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.
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