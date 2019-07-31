Hostesi bu halde görenler şaştı kaldı

Hostesi bu halde görenler şaştı kaldı

ABD’de bir uçaktaki kabin görevlisi, uçağın içerisindeki bagaj koyulan bölmelere tırmanarak orada uzandı ve yolcularla muhabbet etti. O anlar, amatör kameralara yansıdı.

Hostesi bu halde görenler şaştı kaldı - Sayfa 1

ABD’de Philadelphia’dan Nashville’e giden bir yolcu uçağında, kalkıştan hemen önce meydana gelen olayda; kabin görevlilerinden biri, uçağın içerisinde tavanda bulunan ve bagajların bulunduğu bölmeye tırmanarak içerisinde yattı.

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Hostesi bu halde görenler şaştı kaldı - Sayfa 2

Yolcularla muhabbet eden kabin görevlisi, amatör kameralarca kaydedildi.

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Havayolu şirketinden açıklama geldi

Southwest Havayolları şirketi, olaya dair yaptığı açıklamada, “Southwest Havayolları çalışanları, mizah anlayışlarını ve benzersiz kişilikleri göstermeleriyle tanınırlar. Bu olayda, uçuş görevlilerimizden biri kalkış öncesinde, müşterileriyle kısa bir eğlenceli an yaşamaya çalıştı. Tabii ki bu bizim normal prosedürümüz değil ve Southwest Havayolları ekipleri, her zaman güvenliği en yüksek öncelik olarak tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

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